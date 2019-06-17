منتخب مصر يغادر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة زيمبابوي

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 13:08

كتب : FilGoal

مروان محسن - مصر - غينيا

يغادر منتخب مصر معسكره في برج العرب استعدادا للتوجه إلى القاهرة في تمام الواحدة والنصف ظهر الإثنين استعدادا لخوض منافسات دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية.

وأدى منتخب مصر مرانه الأخير صباح يوم الإثنين ليختتم به معسكرا دام لمدة 11 يوما في برج العرب تخلله مواجهتين وديتين استعدادا للبطولة.

وواجه منتخب مصر نظيره التنزاني وفاز بنتيجة 1-0، قبل أن يواجه غينيا ويفوز بنتيجة 3-1.

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ويبدأ منتخب مصر استعداداته لغمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الثلاثاء.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب زيمبابوي ضمن أولى جولات دور المجموعات من كأس الأمم يوم الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساء.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟

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