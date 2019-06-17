أحمد علي: صلاح أكثر من مجرد لاعب

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 12:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - غينيا

أشاد أحمد علي مهاجم منتخب مصر بما يفعله زميله محمد صلاح قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أحمد علي كامل

النادي : المقاولون العرب

مصر

وصرح علي عبر قناة (أون سبورت) "ًصلاح لاعب محترم ومتواضع للغاية، لا تشعر أنه يلعب في ناد كبير مثل ليفربول".

وأضاف "صلاح يتحدث معنا دائما ويطالبنا بالهدوء والتركيز واللعب بأعصاب هادئة، فهو يساعدنا كثيرا داخل الملعب".

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وأشار مهاجم المقاولون العرب "أجتهد وأعمل دائما لأكون عند حسن ظن كل من طالب بانضمامي لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "هدفي في مرمى غينيا هدية من الله، أشكره كثيرا عليها".

كان المنتخب المصري قد انتصر على نظيره الغيني وديا بنتيجة 3-1 يوم الأحد.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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