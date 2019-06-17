انتهت التجارب الودية لمنتخب مصر بعد الانتصار ضد تنزانيا وضد غينيا، وننتظر جميعا بشوق وترقب ضربة البداية ضد زيمبابوي.

FilGoal.com اتجه لسؤال نجوم الكرة المصرية السابقين لمعرفة رأيهم فيمن يجب أن يبدأ كأساسي في مواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر يخوض افتتاحية البطولة يوم الجمعة في تمام الـ10 مساء. وFilGoal.com سأل ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن رأيه في ضوء وديتي المنتخب بعد التعادل مع تنزانيا والفوز ضد غينيا على الترتيب.

وصرح ربيع ياسين قائلا :"المنتخب حقق مكاسب فنية عديدة من وديتي تنزانيا وغينيا، خافيير أجيري اطمئن على البدلاء وحسم المراكز الحائرة واكتسب اللاعبون الثقة بجانب الدفع بالوجوه الجديدة".

وواصل "بشكل عام الأمور الفنية مطمئنة للغاية ويتبقى التوفيق للفوز باللقب".

وجاء تشكيل ربيع ياسين كالتالي:

أنت أيضا يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر قبل خوض مواجهة زيمبابوي، شاركنا اختيارك.

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