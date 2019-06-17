بعد نهاية التجارب الودية.. اختر التشكيل الذي تراه مناسبا لمصر في افتتاحية كأس الأمم

انتهت التجارب الودية لمنتخب مصر بعد الانتصار ضد تنزانيا وغينيا، وننتظر جميعا بشوق وترقب ضربة البداية ضد زيمبابوي.

بجانب الشوق والترقب، هناك الكثير من التفكير بعد المباراتين الوديتين، من يلعب كأساسي في انطلاقة كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة في العاشرة مساء ضد زيمبابوي؟

FilGoal.com يضع بين أيديكم قائمة المنتخب، ضع نفسك مكان المدرب وعلى ضوء الوديتين، اختر التشكيل الذي تراه مناسبا للبدء ضد زيمبابوي.

اختر التشكيل المناسب لمنتخب مصر على ضوء الوديتين:

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