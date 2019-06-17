ماني: سأعمل بكل قوة حتى أتطور أكثر

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 12:10

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول

يعتقد ساديو ماني مهاجم ليفربول أنه قادر على أن يكون أفضل في الموسم المقبل، بعد أن كان الموسم الماضي الأفضل تهديفياً له بتسجيل 26 هدفا في كل المسابقات.

وساهم ماني في تتويج الريدز بلقب دوري الأبطال، وإنهاء الدوري الإنجليزي في مركز الوصافة برصيد 97 نقطة.

وقال ماني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لأكون صريحاً، أظن أنني تطورت كثيراً في إنهاء الهجمات. في كل موسم أتطور، وسأظل أعمل بقوة أكبر حتى أتطور أكثر".

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وأضاف الدولي السنغالي "الجماهير لعبت دوراً كبيراً في الموسم المنصرم، كانت هناك العديد من المباريات الصعبة، وهم دائماً كانوا هنا. أطالبهم بالاستمرار في هذا لأننا نحتاجهم دائماً".

وواصل "هذا الأمر يجعل النادي استثنائياً، وهو مهم للغاية. الأمر دائماً ما يكون إيجابياً للفريق ويمنحنا الكثير من الحافز".

وأتم لاعب ساوثامبتون السابق "لدينا فريق عظيم، المستقبل قد يكون مثيراً. نحن سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي".

ماني يتواجد حاليا في مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 مع منتخب بلاده.

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