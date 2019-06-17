مدرب لايبزج: لم يبد أي فريق اهتمامه بضم فيرنر حتى الآن

قال رالف رانكيك مدرب ريد بول لايبزج إنه لا يوجد أي فريق قد أبد اهتمامه بشكل عام أو خاص لضم تيمو فيرنر مهاجم فريقه خلال السوق الصيفية الجارية.

تيمو فيرنر النادي : لايبزج لايبزج

وصرح المدرب الألماني لصحيفة "كيكر" الألمانية قائلا: "تيمو قرر ألا يجدد عقده مع الفريق".

وأضاف "حتى الآن لا يوجد فريق أبدى اهتمامه أو حتى قال إنه سيتحدث مع تيمو أو معنا أو أبدى رغبته في ضمه".

وأتم "ليست فكرة جيدة بالنسبة لتيمو أن يدخل عامه الأخير من عقده مع الفريق، لأن ذلك سيصعب علاقته مع الجماهير، خاصة لأن الحكم سيكون على مستواه فقط وليس أي شيء آخر".

وينتهي عقد الدولي الألماني مع فريقه في صيف 2020، ما يعني أن ناديه سيضطر لبيعه في الصيف المقبل خوفا من رحيله مجانا، خاصة بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.

وأبدى نادي بايرن ميونيخ حسب تقارير صحفية اهتمامه بضم المهاجم صاحب الـ23 عاما. إلا أن العملاق البافاري يرغب في ضم الدولي الألماني مجانا خلال الموسم المقبل بعد نهاية عقده.

وانضم تيمو إلى لايبزج قادما من شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 14 مليون يورو.

وشارك الدولي الألماني خلال الموسم المنصرم في 37 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع 10 آخرين.

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