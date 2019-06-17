منتخب الجزائر يقدم موعد وصوله إلى مصر

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 11:51

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

قدم منتخب الجزائر موعد وصوله إلى القاهرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، بعدما كان من المفترض أن يصل قبل البطولة بيومين.

وتنطلق البطولة الإفريقية في مصر يوم الجمعة المقبل.

واتخذ جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قرارا بالسفر من قطر إلى مصر مساء الإثنين، حسبما ذكرت جريدة الهداف الجزائرية.

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وشدد بلماضي في تصريحات للصحفيين يوم الأحد أن المنتخب الجزائري سيتنقل في رحلة مباشرة خاصة عبر الخطوط الجوية الجزائرية من الدوحة إلى القاهرة.

وينتظر أن تقل الطائرة من مطار الدوحة في السابعة بتوقيت الجزائر وينتظر أن تستغرق الرحلة إلى القاهرة 3 ساعات.

كان المنتخب الجزائري قد انتصر على نظيره المالي وديا بنتيجة 3-2 يوم الأحد.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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