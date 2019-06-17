مارادونا منتقدا أداء الأرجنتين: ضاعت هيبة الفريق.. بإمكان تونجا الفوز علينا

انتقد دييجو أرماندو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين أداء بلاده في كوبا أمريكا بعد خسارة المباراة الإفتتاحية.

وسقط منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية، ويتذيل التانجو الترتيب بعد تعادل قطر أمام باراجواي.

وقال مارادونا في تصريحات مقتضبة لقناة TyC الأرجنتينية: "كان لمنتخبنا هيبة أمام الفرق ولم تعد موجودة الآن".

وأضاف أسطورة الأرجنتين "لم نعد نلعب أبدا بالعقلية التي كانت موجودة سابقا لقد انتهى كل ذلك".

وأتم تصريحاته ساخرا "الآن بإمكان مملكة تونجا تحقيق الفوز علينا".

تونجا هي جزيرة لمملكة صغيرة تقع في قارة أستراليا بين نيوزلاندا وهاواي ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 105 آلاف نسمة.

ويلعب منتخب الأرجنتين ثاني مبارياته أمام منتخب باراجواي فجر الخميس، ولا بديل عن الفوز للتانجو من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل.

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