تركي آل الشيخ: تكوين فريق جديد في أوروبا خلال 15 يوما

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 11:04

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

رد تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز مازحا على جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي بمهلة 15 يوما لإنشاء النادي الجديد في أوروبا.

وكان آل الشيخ قد تنازل عن حصته في نادي بيراميدز بعد انتهاء الموسم الجاري وقرر خوض تجربة جديدة في أوروبا.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "العاصي يجهز لفرقة أوروبا.. مكتوب له كل صيف موال، لكن هذه المرة شيء ثاني".

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بعد ذلك قام بنشر فيديو لجمال العاصي يقول فيه "المرة السابقة قمنا بتكوين الفريق في 23 يوما، أتمنى الحصول على فترة أطول هذه المرة".

ورد آل الشيخ مازحا "هذه المرة في 15 يوما فقط".

وكان آل الشيخ قد قام بشراء نادي الأسيوطي قبل انطلاق الموسم وقام بشراء العديد من النجوم ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وضمن بيراميدز على الأقل المشاركة ببطولة الكونفدرالية في حال الحصول على المركز الثالث.

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