تركي آل الشيخ: تكوين فريق جديد في أوروبا خلال 15 يوما

رد تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز مازحا على جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي بمهلة 15 يوما لإنشاء النادي الجديد في أوروبا.

وكان آل الشيخ قد تنازل عن حصته في نادي بيراميدز بعد انتهاء الموسم الجاري وقرر خوض تجربة جديدة في أوروبا.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "العاصي يجهز لفرقة أوروبا.. مكتوب له كل صيف موال، لكن هذه المرة شيء ثاني".

بعد ذلك قام بنشر فيديو لجمال العاصي يقول فيه "المرة السابقة قمنا بتكوين الفريق في 23 يوما، أتمنى الحصول على فترة أطول هذه المرة".

ورد آل الشيخ مازحا "هذه المرة في 15 يوما فقط".

وكان آل الشيخ قد قام بشراء نادي الأسيوطي قبل انطلاق الموسم وقام بشراء العديد من النجوم ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وضمن بيراميدز على الأقل المشاركة ببطولة الكونفدرالية في حال الحصول على المركز الثالث.

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