بالفيديو - جئنا لنفوز باللقب.. أوروجواي ترسل تهديدا لمنتخبات كوبا أمريكا برباعية في الإكوادور

لا تهاون في أي مباراة.. سنحارب من اليوم الأول على لقب البطولة فنحن أسياد كوبا أمريكا.

كان هذا ما قدمه منتخب أوروجواي في أولى مبارياته ببطولة كوبا أمريكا البرازيل 2019 عندما ضرب الإكوادور برباعية دون رد مع الرأفة.

نسخة خاصة من البطولة تضم 16 منتخبا بمشاركة قطر واليابان وأستراليا من آسيا.

بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني أرسل منتخب أوروجواي تحذير شديد اللهجة لكل منتخبات كوبا أمريكا، ولما لا وأبناء المدرب أوسكار تاباريز هم أصحاب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبا.

وحقق منتخب أوروجواي الفوز برباعية دون رد في كوبا أمريكا لأول مرة منذ بطولة 1967 عندما تغلبوا على فنزويلا وبوليفيا بالنتيجة ذاتها.

وصف المباراة

بدأ منتخب أوروجواي المباراة بقوة هجومية كبيرة واحتاج فقط إلى 6 دقائق لهز شباك الإكوادور للمرة الأولى بهدف ولا أروع سجله نيكولاس لوديرو بعدما استلم كرة عرضية وراوغ المدافع ثم سدد في الشباك.

وتلقى منتخب الإكوادور ضربة قوية في الدقيقة 24 بعدما طرد الحكم لاعبه خوسي كوانتيروس بسبب تدخل قوي مع مع أحد لاعبي أوروجواي.

وبعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب عاد ليشاهد الفيديو ويتراجع عن قراره ثم يطرده في الدقيقة 24.

واستغل منتخب أوروجواي النقص العددي في صفوف الإكوادور وسجل كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 32 بضربة خلفية مزدوجة بعد تمريرة رائعة بالرأس من القائد دييجو جودين.

وقبل نهاية الشوط الأول جاء الدور على النجم سواريز ليسجل هدف أوروجواي الثالث بعد متابعة لركلة ركنية.

مع انطلاق الشوط الثاني انخفض مستوى اللعب بعض الشيء قبل أن يسجل أرتورو مينا مدافع الإكوادور الهدف الرابع لأوروجواي بالخطأ في مرماه.

وعقب الهدف الرابع استمر الضغط من أوروجواي في محاولة لإحراز المزيد من الأهداف لكن المباراة انتهت برباعية فقط.

بذلك الفوز يتصدر منتخب أوروجواي المجموعة الثالثة التي تضم أيضا تشيلي واليابان، بينما يتذيل الإكوادور المجموعة دون نقاط.

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