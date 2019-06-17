مدرب غينيا: قدمنا لمصر هدية.. وصلاح في القمة

أبدى بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا رضاه عن أداء الفريق رغم الخسارة أمام مصر بنتيجة 1-3 وديا مساء الأحد على ملعب برج العرب.

وقال بوت عبر قناة أون سبورت "الشوط الأول كان جيدا، وتبادل الفريقان صناعة الفرص، لكن قدمنا لمصر هدية بمنحها فرصة المبادرة وتسجيل الهدف الأول".

وأضاف "زادت الأمور صعوبة علينا، إلا أن لاعبي غينيا أدوا بشكل جيد أمام منتخب كبير ومرشح للوصول للمباراة النهائية".

وأشار مدرب غينيا "فشلنا في الحفاظ على هدف التعادل، خاصة بعد مشاركة محمد صلاح فهو لاعب كبير ويحقق الفارق في أي لحظة لأنه في منتهى الخطورة ويبث الثقة في نفوس زملائه".

وواصل بول بوت "هناك لاعبون مميزون آخرون ولكن صلاح في القمة".

واستطرد "سنحاول تفادي الأخطاء في الفترة المقبلة وعلينا أن ننسى الخسارة ضد مصر، ونصحح الأخطاء، فلا مجال للأعذار، يتبقى 6 أيام فقط على انطلاق بطولة كأس الأمم".

وأتم المدير الفني لغينيا تصريحاته "مواجهة مدغشقر لن تكون سهلة لأنها الأولى لنا في كأس الأمم، لذا لابد من التعامل بحذر ويقظة".

اقرأ أيضا:

فوز عسير لمصر على غينيا في اختبار قوي قبل كأس إفريقيا

سفراء أمم إفريقيا 2019.. الخطيب ورابح ماجر ضمن 7 أساطير كروية

بالفيديو - استعدادات أمم إفريقيا.. المغرب يخسر بثلاثية أمام زامبيا قبل السفر إلى مصر

كيتا: صلاح قدوة.. اعتبرني شقيقه الأصغر في ليفربول

لاسارتي: سأحب العودة لـ تشيلي يوما ما.. أتمنى أن تعطيني الكرة فرصة لتحقيق حلمي

الخليفي: سياسة التعاقد مع النجوم انتهت.. والباب مفتوح أمام من يريد الرحيل