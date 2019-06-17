رمزي: لم نتخلص من أخطاء الدفاع والوسط.. ورسالة تحذير للاعبي المنتخب قبل كأس الأمم

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 00:20

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر - غينيا

يرى هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر أن بعض أخطاء دفاع وخط وسط الفراعنة لا تزال ظاهرة وذلك بعد الفوز وديا على غينيا 3-1 مساء الأحد في ختام الاستعداد لكأس أمم إفريقيا.

وصرح هاني رمزي عبر قناة أون سبورت "استفدنا من مواجهة غينيا فهي مباراة قوية بدنيا، وفي الوقت ذاته الحالة الفنية لغينيا أفضل كثيرا من تنزانيا".

وأضاف "لكننا نعاني من أخطاء ساذجة بسبب فقدان الكرة بسهولة من لاعبي الوسط والدفاع، أما إذا فقدها المهاجمون فلا مشكلة".

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وحذر مدرب المنتخب "أحذر اللاعبين مهما كنت مجهدا يجب ألا تفقد الكرة بسهولة أو تلعب بثقة زائدة، لأن المنتخبات الإفريقية لا تعتمد على بناء الهجمات من الخلف بل تنتظر أي خطأ من خط الوسط أو الدفاع للانقضاض علينا".

وشدد "كما أن علينا أيضا استغلال الفرص المتاحة لنا أمام مرمى المنافسين، كلها دروس مستفادة من المباراة، مع التأكيد أن مشاركة محمد صلاح ساهمت في تطوير الأداء الهجومي".

وأتم هاني رمزي تصريحاته "أود توجيه رسالة للجماهير، اطمئنوا ضربة البداية أمام زيمبابوي ستكون موفقة".

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