أجيري: حققنا أقصى استفادة من مواجهتي تنزانيا وغينيا.. استقريت على تشكيل الافتتاح

تحدث خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عقب نهاية وديات المنتخب، مشيرا إلى "حققنا أقصى استفادة من الوديات".

منتخب مصر انتصر على غينيا بثلاثية مقابل هدف في الودية الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال أجيري: "مواجهة غينيا كانت قوية للغاية من الجانب البدني. هي من أقوى المباريات التي لعبها المنتخب في الفترة الأخيرة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "هدف المنتخب الغيني جاء من خطأ في التمرير، ولكن تلك هي كرة القدم. دائما ما تأتي الأهداف من أخطاء".

وواصل "ولكننا عقب الهدف نجحنا في العودة للتقدم من جديد ثم تأكيد الانتصار. ودية غينيا كانت مفيدة للغاية".

وأشار "حققنا أقصى استفادة من وديتي تنزانيا وغينيا. امتلكنا 19 محاولة للتسجيل أمام تنزانيا، وكذلك خلقنا العديد من الفرص أمام غينيا".

وأكمل حديثه قائلا: "استفدنا من التجربتين وقمنا بتجربة لاعبين في أكثر من مركز وهو يعد أمرا مرضيا للغاية لنا كجهاز فني".

وكشف "استقريت على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في افتتاح أمم إفريقيا أمام زيمبابوي".















































































































منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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