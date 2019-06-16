خاص فيديو في الجول - نجوم مصر يختارون أفضل قميص للمنتخب عبر التاريخ

الأحد، 16 يونيو 2019 - 23:43

كتب : أحمد العريان

منتخب مصر أمم إفريقيا 1998

أشكال عديدة وتصميمات مختلفة لقمصان منتخب مصر عبر التاريخ ظلت عالقة في أذهان الجماهير وارتبطت بذكريات للفراعنة في مختلف المناسبات الكروية.

نجوم الكرة المصرية اختاروا لـFilGoal.com أفضل قميص لمنتخب مصر عبر التاريخ، والذكريات التي تربطهم بهذه القمصان مختلفة التصميمات.

استمتع بفيديو FilGoal.com مع نجوم الكرة المصرية وحكايات نادرة عن قمصان منتخب مصر في مختلف البطولات.

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