أشكال عديدة وتصميمات مختلفة لقمصان منتخب مصر عبر التاريخ ظلت عالقة في أذهان الجماهير وارتبطت بذكريات للفراعنة في مختلف المناسبات الكروية.

نجوم الكرة المصرية اختاروا لـFilGoal.com أفضل قميص لمنتخب مصر عبر التاريخ، والذكريات التي تربطهم بهذه القمصان مختلفة التصميمات.

استمتع بفيديو FilGoal.com مع نجوم الكرة المصرية وحكايات نادرة عن قمصان منتخب مصر في مختلف البطولات.

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