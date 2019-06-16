دونجا: استفدنا للغاية من ودية غينيا.. وصلاح رمز لـ مصر

تحدث نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط منتخب مصر ونادي بيراميدز عقب الانتصار على غينيا، مشيرا إلى "تجربة كانت مفيدة للغاية".

منتخب مصر انتصر على غينيا بثلاثية مقابل هدف في الودية الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال دونجا: "أحمد الله على الأداء والنتيجة. مباراة كانت قوية للغاية أمام منتخب قوي".

وأضاف في تصريحاته مع تايم سبورت عقب المباراة "استفدنا كثيرا من ودية غينيا، وظهرنا بشكل جيد وحققنا نتيجة إيجابية أيضا. تلك إيجابيات رائعة".

وواصل "أجيري أخبرنا بقوة المنافس وأن المباراة ستكون قوية، وهو ما حدث بالفعل".

وعن محمد صلاح، يقول دونجا "صلاح رمز لمنتخب مصر، بل للبلد بأكملها. الكل يسعد بوجود صلاح".

وأتم "صلاح لعب بشكل جيد جدا أمام غينيا وإن شاء الله سنحقق لقب أمم إفريقيا".















































































































منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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