أحمد علي يتحدث عن تعليمات أجيري لمساعدة صلاح وتريزيجيه

تحدث أحمد علي مهاجم منتخب مصر والمقاولون العرب عقب انتصار المنتخب على غينيا، مشيرا إلى "نسعى لتحقيق هدفنا ورفع اللقب".

منتخب مصر انتصر على غينيا بثلاثية مقابل هدف في الودية الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد علي: "نجتهد ونبذل قصارى جهدنا لكي نحقق هدفنا ونسعد الجماهير المصرية ونرفع اللقب".

وعن أسلوب لعبه وتعليمات خافيير أجيري، يقول أحمد علي "أسعى للتحرك والضغط مع كل كرة، وسحب المدافعين للعمق لخلق مساحات لـ تريزيجيه ومحمد صلاح للاستفادة من سرعتهما".

وأضاف في تصريحاته مع تايم سبورت عقب اللقاء "الكل يقدم أفضل ما لديه ويقاتل من أجل المنتخب. أسعى لاستغلال الفرصة وتنفيذ تعليمات المدرب".

وواصل "سرعة صلاح مفيدة للغاية لنا، وحاولت خلق مساحات لطرفي الملعب أمام غينيا".



















































































































منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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