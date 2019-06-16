بالفيديو - قطر تعود من بعيد وتخطف تعادلا مثيرا أمام باراجواي في كوبا أمريكا

الأحد، 16 يونيو 2019 - 23:14

كتب : عمرو عبد المنعم

باراجواي - قطر

عاد منتخب قطر من بعيد وحقق تعادلا مثيرا أمام باراجواي في الظهور الأول للعنابي في بطولة كوبا أمريكا.

ونجح أبطال آسيا في التعادل مع باراجواي 2-2 بعد التأخر بهدفين دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويشارك منتخب قطر لأول مرة في بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في نسختها الخاصة التي تضم 16 فريقا.

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سجل هدفي باراجواي كل من أوسكار كاردوزو في الدقيقة 3 وديرليس جونزاليز في الدقيقة 56، بينما جاءت أهداف قطر عن طريق المعز علي في الدقيقة 67 وخوخي بوعلام في الدقيقة 76.

بدأت المباراة بقوة من باراجواي أصحاب الخبرة في بطولة كوبا أمريكا وحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 بعدما لمست الكرة يد مدافع قطر.

ليتقدم المهاجم المخضرم كاردوزو لتسديد الكرة ويسجل منها الهدف الأول.

ثم أضاف ديرليس جونزاليز الهدف الثاني لباراجواي في الدقيقة 56 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.

وبعد أن دخل منتخب قطر في أجواء المباراة نجح النجم الشاب المعز علي في تقليص الفارق وسجل هدف فريقه الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ومن هجمة منظمة وتبادل للتمريرات وصلت الكرة إلى خوخي بوعلام داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني لقطر ويمنح العنابي تعادلا مثيرا في المباراة.

منتخب قطر يقع في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من كولومبيا وباراجواي والأرجنتين.

ويتصدر المجموعة حاليا كولومبيا بـ3 نقاط بعد الفوز على الأرجنتين، ثم باراجواي وقطر بنقطة لكلاهما، وأخيرا التانجو في المركز الرابع دون نقاط.

قطر تواجه كولومبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 19 يونيو الجاري.

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