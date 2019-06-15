بالفيديو - تقنية الفيديو وكوتينيو يمنحان البرازيل هدفين في شباك بوليفيا خلال 3 دقائق

تفوق المنتخب البرازيلي على نظيره البوليفي بعد مرور 8 دقائق من بداية الشوط الثاني لافتتاح كوبا أمريكا 2019، بفضل ثنائية فيليبي كوتينيو.

البرازيل نجحت في التقدم بعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

نيستور بيتانا حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو من جديد للمرة الثانية في المباراة (طالع التفاصيل).

وبعد مطالعة تقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على أدريان خوسينو داخل منطقة الجزاء.

انبرى البرازيلي فيليبي كوتينيو وسجل الهدف الأول في اللقاء والبطولة على يسار الحارس كارلوس لامبي.

وفي الدقيقة 53 عاد كوتينيو ليسجل مجددا ويضيف الهدف الثاني في شباك بوليفيا بعد سلسلة من تمريرات المنتخب البرازيلي انتهت بعرضية من روبرتو فيرمينو لكوتينيو الذي أودعها الشباك برأسية سهلة.

ليرفع كوتينيو رصيده إلى 16 هدفا دوليا ويقرب البرازيل من الفوز رقم 100 في تاريخ كوبا أمريكا.

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