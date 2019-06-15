بالفيديو - أول استخدام لـ تقنية الفيديو في تاريخ كوبا أمريكا
السبت، 15 يونيو 2019 - 03:02
كتب : إسلام أحمد
قام الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا باستخدام تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ بطولة كوبا أمريكا في المباراة الافتتاحية من نسخة 2019.
وتُستخدم تقنية الفيديو "VAR" لأول مرة في تاريخ كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل.
وحصل اللاعب فيرناندو ساوسديو لاعب وسط بوليفيا على بطاقة صفراء عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو بسبب تدخل قوي على كاسيميرو لاعب وسط البرازيل بالمرفق.
وبعد مطالعة تقنية الفيديو، أشهر بيتانا البطاقة الصفراء الأولى في وجه اللاعب الذي يحمل الرقم 20.
أول لجوء لـ "الفار" في #كوبا_أميركا 📹#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/rBcIZiRadv— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 15, 2019
واستخدمت تقنية الفيديو في كوبا ليبرتادوريس 2017 لأول مرة بدءا من نصف نهائي المسابقة.
اقرأ أيضا:
غينيا بيساو.. مستعمرة برتغالية تبحث عن التوهج في إفريقيا
أي هذه المنتخبات لم يشارك من قبل في كأس إفريقيا؟
منتخب مصر يتراجع مركزا في تصنيف فيفا
زيزينيو.. أعظم برازيلي لم يفز بكأس العالم ومعشوق بيليه