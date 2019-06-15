بالفيديو - أول استخدام لـ تقنية الفيديو في تاريخ كوبا أمريكا

السبت، 15 يونيو 2019 - 03:02

كتب : إسلام أحمد

كوبا أمريكا 2019

قام الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا باستخدام تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ بطولة كوبا أمريكا في المباراة الافتتاحية من نسخة 2019.

وتُستخدم تقنية الفيديو "VAR" لأول مرة في تاريخ كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل.

وحصل اللاعب فيرناندو ساوسديو لاعب وسط بوليفيا على بطاقة صفراء عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو بسبب تدخل قوي على كاسيميرو لاعب وسط البرازيل بالمرفق.

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وبعد مطالعة تقنية الفيديو، أشهر بيتانا البطاقة الصفراء الأولى في وجه اللاعب الذي يحمل الرقم 20.

واستخدمت تقنية الفيديو في كوبا ليبرتادوريس 2017 لأول مرة بدءا من نصف نهائي المسابقة.

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