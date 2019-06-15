بالفيديو - أول استخدام لـ تقنية الفيديو في تاريخ كوبا أمريكا

قام الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا باستخدام تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ بطولة كوبا أمريكا في المباراة الافتتاحية من نسخة 2019.

وتُستخدم تقنية الفيديو "VAR" لأول مرة في تاريخ كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل.

وحصل اللاعب فيرناندو ساوسديو لاعب وسط بوليفيا على بطاقة صفراء عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو بسبب تدخل قوي على كاسيميرو لاعب وسط البرازيل بالمرفق.

وبعد مطالعة تقنية الفيديو، أشهر بيتانا البطاقة الصفراء الأولى في وجه اللاعب الذي يحمل الرقم 20.

واستخدمت تقنية الفيديو في كوبا ليبرتادوريس 2017 لأول مرة بدءا من نصف نهائي المسابقة.

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