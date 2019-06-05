تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 00:24

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

ألمح تركي آل الشيخ مالك بيراميدز رحيله عن النادي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الدقائق الأولى من صباح اليوم الأربعاء "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل".

وأضاف "كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله".

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يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان آل الشيخ عبر صفحته أيضا دخوله في تجربة جديدة ولكنه لم يعلن عن اسمها.

وقال: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

ونجح بيراميدز في موسمه الأول بعد بيعه إلى آل الشيخ في حصد 70 نقطة في الدوري ما يجعله يشارك في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري لكن حال فوز الزمالك في أي مباراة من الثلاثة المتبقية له فسيتأكد مشاركة الأول في الكونفدرالية الموسم المقبل.

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