تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة

ألمح تركي آل الشيخ مالك بيراميدز رحيله عن النادي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الدقائق الأولى من صباح اليوم الأربعاء "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل".

وأضاف "كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله".

يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان آل الشيخ عبر صفحته أيضا دخوله في تجربة جديدة ولكنه لم يعلن عن اسمها.

وقال: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

ونجح بيراميدز في موسمه الأول بعد بيعه إلى آل الشيخ في حصد 70 نقطة في الدوري ما يجعله يشارك في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري لكن حال فوز الزمالك في أي مباراة من الثلاثة المتبقية له فسيتأكد مشاركة الأول في الكونفدرالية الموسم المقبل.

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