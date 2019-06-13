مفاجأة كبرى.. إذاعة أوندا سيرو الإسبانية: دي ليخت لن يوقع لـ برشلونة

فجرت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية مفاجأة كبرى بعدما كشفت أن ماتيس دي ليخت قائد أياكس لن يوقع لـ برشلونة.

ألفريدو مارتينز الصحفي في إذاعة أوندا سيرو زعم "دي ليخت لن يوقع لـ برشلونة".

وأوضح "اللاعب يرى بأنه لن يلعب كثيرا إذا انتقل إلى برشلونة في الوقت الحالي".

قرار دي ليخت لا يتعلق بالأموال بل بـ"النمو بشكل جيد" وهو ما يرى قائد أياكس أنه لن يحدث إذا انضم في الوقت الحالي إلى برشلونة، وفقا للإذاعة الإسبانية.

ويؤمن دي ليخت أنه سيتطور بشكل أفضل إذا انتقل لفريق آخر الآن، وليس إلى برشلونة.

DESCARTADO. De Ligt NO fichará por el Barcelona. El jugador no se ve indiscutible en el Barcelona. No es solo un tema económico .De Ligt cree que crecerá más en otro equipo — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) June 13, 2019

صحيفة سبورت الإسبانية كشفت في وقت سابق توقف صفقة انتقال دي ليخت إلى برشلونة بسبب وكيله مينو رايولا.

دي ليخت وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى برشلونة، ويفضل الانتقال للأخير عن أي فريق آخر، إلا أن أداءه في المباريات الأخيرة جعل مينو رايولا وكيله يوقف مفاوضاته مع النادي الكتالوني في انتظار عروض أكبر، وفقا لـ سبورت. (طالع التفاصيل)

تعطل صفقة انتقال دي ليخت إلى برشلونة، جاء معه دخول باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد وليفربول في المنافسة على الصفقة أيضا، ليصبح الصراع على أشده.

عقد دي ليخت يمتد مع أياكس حتى 2021 والنجم الهولندي سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أكد النادي الهولندي.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

وبكل تأكيد كان أصغر لاعب في العالم يصل لـ 100 مباراة مع فريقه، أياكس.. هو المستقبل، فمن يظفر به؟

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