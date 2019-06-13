بالفيديو – رأسية المحمدي تكفي في استعدادات أمم إفريقيا.. مصر تفوز على تنزانيا

انتصر المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء على حساب منتخب تنزانيا في أولى المباريات الودية للفراعنة في الاستعدادات الأخيرة لانطلاق أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر واجه منتخب تنزانيا يوم الخميس في مباراة ودية أقيمت على ملعب برج العرب.

هدف المنتخب الوحيد جاء عن طريق أحمد المحمدي من رأسية قوية في الدقيقة 64 من عرضية أحمد أيمن "منصور".

ويلعب المنتخب أمام غينيا يوم الأحد المقبل في آخر الاستعدادات لأمم إفريقيا.

خافير أجيري المدير الفني للمنتخب اعتمد على أحمد علي في خط الهجوم وخلفه وليد سليمان وعبد الله السعيد وعمرو وردة، مع لعب طارق حامد بجانب نبيل عماد "دونجا" مع الرباعي الدفاعي أحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد المحمدي.

خطورة المنتخب لم تظهر نهائيا في الشوط الأول باستثناء اللحظات الأخيرة والسبب أحمد المحمدي الذي كاد أن يُسجل لوالا دفاع تنزانيا.

واعتمد المنتخب على العرضيات من ظهيري الجنب ولكن كل عرضيات الشوط الأول لم تُشكل أي خطورة.

في الشوط الثاني شارك الرباعي أحمد أيمن منصور ومحمود عبد الرحيم "جنش" وعلي غزال وأحمد حسن "كوكا" بدلا من أيمن أشرف وأحمد الشناوي وطارق حامد وأحمد علي.

عبد الله السعيد كاد أن يُسجل من ركلة حرة مباشرة لولا مانولا حارس تنزانيا.

بعدها مباشرة وتحديدا في الدقيقة 50 حرم القائم وليد سليمان من هدف أول للمنتخب المصري من رأسية اصطدمت في القائم.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 64 عن طريق المحمدي من رأسية بعد عرضية من أحمد أيمن منصور.

وتألق جنش مرتين في الدقائق الـ 10 الأخيرة والتي شهدت خطورة من تنزانيا.

وشارك مروان محسن بدلا من عمرو وردة في الدقيقة 88.

الأمور لم تتغير قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن انتصار المنتخب بهدف مقابل لا شيء أمام تنزانيا.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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