معلول بعد الاستبعاد من أمم إفريقيا: انتظروني في المدرجات لتشجيع بلادي.. ورسالة لجمهور الأهلي

لم يخرج ليُهاجم المنتخب. لم يكشف أي كواليس قد تؤثر على الأجواء المحيطة للنسور. هنا نتحدث عن الظهير التونسي علي معلول ورد فعله الأول عقب قرار الاستبعاد من أمم إفريقيا.

آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس قرر استبعاد علي معلول من قائمة المنتخب النهائية قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019 في مصر. (طالع التفاصيل)

معلول وفي أول ظهور له عقب قرار الاستبعاد، قال: "منتخب تونس ليس منتخبا لـ لاعب بعينه أو جهة معينة. هو منتخب بلادي".

وأضاف خلال ظهوره مع إذاعة (ديوان أف أم) التونسية "أتمنى كامل التوفيق لمنتخب تونس ورفاقي في المنتخب لتقديم بطولة مميزة".

وواصل "زملائي يدافعون عن بلد بأكملها وأتمنى أن يكون التوفيق معهم".

وكشف "سأكون حاضرا في مدرجات تونس لتشجيع المنتخب في مصر، بداية من المباراة الثانية في البطولة. سأتواجد في مصر لتشجيع بلادي تونس".

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وحرص علي معلول على توجيه رسالة لجماهير الأهلي بعد تعاطفها الكبير معه عقب قرار استبعاده، قائلا: "أشكر جماهير الأهلي بشدة وجماهير الصفاقسي أيضا على كل ما رأيته مؤخرا".

وتابع "ليس سهلا على الإطلاق أن تكسب حُب جماهير الأهلي. أشكرهم بشدة وإن شاء الله سأقدم مباريات كبيرة مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويفتتح المنتخب التونسي مشواره بمواجهة أنجولا في الـ 24 من شهر يونيو المقبل، ثم يواجه مالي ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب تونس، فهل تقدر على ترتيب الهدافين التاريخيين للنسور؟

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