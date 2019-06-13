هازارد: طلبت القميص رقم 10 وبنزيمة أفضل مهاجم في العالم

تحدث إدين هازارد لاعب ريال مدريد الجديد عن الفوز بالكرة الذهبية والصفقات المتوقعة للملكي في الصيف الجاري وكذلك الثنائية الهجومية مع الفرنسي كريم بنزيمة.

البلجيكي تم تقديمه أمام 50 ألفا من مؤيدي ريال مدريد ليصبح صاحب ثالث أكبر حضور في ملعب سانتياجو بيرنابيو أثناء تقديمه بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا.

هازارد بدأ حديثه في المؤتمر الصحفي عقب تقديمه لجماهير الملكي قائلا: "كنت أحلم بهذه اللحظة منذ كنت طفلا، الانتقال لريال مدريد وارتداء قميصه فخر كبير جدا اتطلع إلى بداية الموسم، كنت ألعب مع شقيقي ثورجان وكيليان في حديقة منزلنا بقميص ريال مدريد".

البلجيكي سيجتمع لأول مرة بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ليقول "زيدان قدوتي كونه المدير الفني هو عامل إضافي لرغبتي في الانتقال لريال مدريد، كنت أريد الانتقال منذ مدة طويلة قبل أن يأتي مرة أخرى".

وردا على إمكانية تسديد ركلات الترجيح مثلما يفعل في تشيلسي سابقا "أنا لاعب جديد في الفريق والقائد سيرجيو راموس هو من يسدد ركلات الجزاء ويسكنها الشباك بطريقة مميزة".

وعن الانتقال لريال مدريد "كل شيء بدأ الموسم الماضي قررت البقاء مع تشيلسي من أجل الفوز بلقب الدوري الأوروبي والآن حان وقت ريال مدريد، بعدما بدأت المفاوضات منذ الصيف عقب كأس العالم".

وواصل عن جماهير الملكي "جمهور ريال مدريد يريد الفوز وهذا طبيعي النادي هو الأفضل في العالم ويجب تحقيق كل البطولات وأن نقدم أفضل ما لدينا في الملعب".

وأكمل عن تأثير تيبو كورتوا الحارس البلجيكي لانضمامه لريال مدريد "اتحدث معه كثيرا وأخبرني بعدم التردد في الانتقال لأن النادي هو الأفضل في العالم وهو صديقي وسعيد بتواجده جدا".

"أنه فخر لبلجيكا أن يتواجد إثنين من المنتخب هنا أنا سعيد للعب بجوار كورتوا".

ولم يتم الإفصاح عن رقم القميص الذي سيرتديه البلجيكي مع ريال مدريد، إلا أن هازارد كشف مازحا "طلبت من مودريتش أن يعطني الرقم 10 لكنه رفض لكن لا يهم الرقم الذي سألعب به".

وعن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم "لا أعلم إن كان من السهل الفوز بها في ريال مدريد ولكن في السنوات الأخيرة يسيطر عليها لاعبو ريال مدريد، أفكر في الفوز بها لكن الأهم هو تحقيق الألقاب".

واستكمل هازارد حديثه "سأحاول أن أكون أفضل لاعب في العالم لكن رغبتي الأساسية في اللعب لأفضل فريق في العالم".

وأشاد هازارد بالفرنسي كريم بنزيمة "ستكون علاقتي معه جيدة جدا هو أفضل مهاجم في العالم وسيساعدني لأصبح لاعبا أفضل".

وتحدث عن صفقات ريال مدريد المتوقعة "انتقلت إلى ريال مدريد للعب مع الأفضل، بول بوجبا وكيليان مبابي ضمن الأفضل في العالم وسنرى ماذا سيحدث في نهاية الانتقالات".

وعن فشل ريال مدريد في تحقيق الألقاب الموسم المنصرم "أعلم أن هذا العام لم يكن الأفضل ولكن قبلها حقق ريال مدريد العديد من الألقاب في السنوات الماضية والآن لابد من تجديد رغبة الفوز بالألقاب".

وأتم "أسلوب اللعب مختلف في إسبانيا عن الدوري الإنجليزي، لا أٌفضل أسلوب على الآخر وسوف اتأقلم هنا".

هازارد انضم لصفوف ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون أخرى كحوافز مرتبطة بالأداء ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ الملكي بعد الويلزي جاريث بيل.

اقرأ أيضا:

الكاميرون.. "مانيبين" الذي زأر لأول مرة فساروا على خطاه

رباعي مصري ضمن أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا.. وغياب العميدين

ملاعب أمم إفريقيا - السويس.. فرصة أولى وأزمة تونسية

ناجي: لم أحسم الحارس الأساسي للمنتخب في أمم إفريقيا

رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

تعرف على ترتيب مباريات صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد