رئيس فيفا: نريد مساعدة إفريقيا.. والتغيير في كاف يخصنا وسنتحمل المسؤولية

تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الوضع في إفريقيا موضحا قلقه مما يحدث ومشددا أن التغيير في الاتحاد الإفريقي يخص الاتحاد الدولي المستعد لتحمل المسؤولية.

وكانت السلطات الفرنسية قد تحفظت على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) بسبب شبهة فساد مالي، كما تقدم عمرو فهمي السكرتير العام السابق بأكثر من شكوى ضد رئيس كاف في فيفا.

ونقل موقع أفريكا فوت تصريحات لإنفانتينو مع صحيفة ليكيب الفرنسية عن الوضع داخل إفريقيا بعد المستجدات الأخيرة.

وبدأ إنفانتينو حديثه قائلا: "في البداية يجب احترام احتمالية براءة رئيس الاتحاد الإفريقي من التهمة الموجهة له".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "لكن رغم ذلك واضح وجود مشاكل داخل الاتحاد الإفريقي، وتم رؤية ذلك بوضوح في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير".

وشدد إنفانتينو "الوضع الحالي في إفريقيا يقلقني ويقلق الاتحاد الدولي، بعض الاتحادات المحلية في إفريقيا طلبت منا التدخل".

وعن احتمالية التدخل قال إنفانتينو: "لن نختبيء".

وبالحديث عن الشكوى المقدمة في أحمد أحمد رئيس كاف قال إنفانتينو: "إذا وجدت لجنة الأخلاق بـ فيفا أي شبهة ضده سيتم اتخاذ اللازم بالتأكيد، كما أكدت لن نختبئ وسنتحمل المسؤولية".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حديثه عن إفريقيا قائلا: "فيفا يريد مساعدة إفريقيا في هذا الموقف، ولا أريد الاختباء خلف جملة ذلك يخص كاف وإفريقيا ولا يخص فيفا".

وأتم "لا، هذا يخصنا".

ومن المتوقع حضور رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) إلى مصر يوم 21 يونيو لمتابعة مباراة افتتاح أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي.

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