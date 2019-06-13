تشكيل مصر المتوقع – أجيري يدفع بـ دونجا وأحمد علي.. ودفاع "شبه أساسي" ضد تنزانيا

من المتوقع أن يدفع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بنبيل عماد "دونجا" وأحمد علي، حينما يواجه منتخب تنزانيا وديا غدا الخميس على استاد برج العرب.

أجيري يميل لتجربة عدد من العناصر، مثل وليد سليمان ودونجا وأحمد علي ضد تنزانيا.

ولكن على مستوى خط الدفاع، يعول أجيري على معظم تشكيله الأساسي بوجود أحمد حجازي وأحمد المحمدي وعمر جابر.

ومن على دكة البدلاء، تأكدت بنسبة كبيرة عدم مشاركة محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمد النني، مع فرص للجميع للمشاركة لدقائق في ودية المنتخب الأولى استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وأتى التشكيل المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – عمر جابر

الوسط: طارق حامد – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمرو وردة – وليد سليمان

الهجوم: أحمد علي

ماذا عنك، ما هو تشكيلك لمنتخب مصر في هذه المباراة؟

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