افتتاح الدوري الإنجليزي - صدام ناري بين يونايتد وتشيلسي.. ليفربول مع نوريتش

الخميس، 13 يونيو 2019 - 10:54

كتب : FilGoal

سانشيز - مانشستر يونايتد - تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريمييرليج" عن جدول مباريات المسابقة في موسمها الجديد 2019-2020.

مباريات الافتتاح في الجولة الأولى تشهد صداما ناريا بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد 11 أغسطس.

وليفربول بطل أوروبا وصاحب المركز الثاني يستضيف الصاعد حديثا نوريتش سيتي في افتتاح المسابقة يوم الجمعة 9 أغسطس>

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ويحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل يوم 11 أغسطس، ويلتقي توتنام مع أستون فيلا في اليوم العاشر من نفس الشهر.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه أمام وست هام يوم السبت 10 أغسطس.

الصدام بين سيتي وليفربول سيكون موعده الأول يوم 9 نوفمبر على ملعب أنفيلد، على أن يكون اللقاء الثاني بينهما يوم 4 أبريل في ملعب الاتحاد.

ليفربول، الذي يضم بين صفوفه محترفنا محمد صلاح، سيواجهون شهرا صعبا إذ يلتقون مع أرسنال يوم 2 مايو على ملعب الإمارات، ثم تشيلسي على أرضهم يوم 9 مايو، ثم نيوكاسل خارج الأرض يوم 17 مايو.

وتحددت مواجهة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم 4 أغسطس في أولى مواجهات الموسم الجديد.

لمطالعة الجدول الكامل للبطولة اضغط هنــــــا.

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