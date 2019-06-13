مواعيد المواجهات المصرية في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

الخميس، 13 يونيو 2019 - 11:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - محمد النني - أحمد المحمدي

6 مواجهات مصرية مصرية سيشهدها الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد لتواجد 3 محترفين مصريين في المسابقة.

محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط أرسنال وأحمد المحمدي مدافع أستون فيلا هم الثلاثي المصري الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويستعرض FilGoal.com مواعيد المواجهات المصرية بالدوري الإنجليزي في موسمه الجديد.

الجولة 3: ليفربول ضد أرسنال على ملعب أنفيلد.. 24 أغسطس.

الجولة 6: رسنال ضد أستون فيلا على ملعب الإمارات.. 21 سبتمبر.

الجولة 11: أستون فيلا أمام ليفربول على ملعب فيلا بارك.. 2 نوفمبر.

الجولة 33: ليفربول ضد أستون فيلا على ملعب أنفليد.. 11 أبريل.

الجولة 36: أرسنال أمام ليفربول على ملعب الإمارات.. 2 مايو.

الجولة 37: أستون فيلا ضد أرسنال على ملعب فيلا بارك.. 9 مايو.

يذكر أن الثلاثي يتواجد حاليا في صفوف منتخب مصر الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بمصر يوم 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

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