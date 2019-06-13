عبد الحفيظ: لاسارتي لم يأخذ وقته.. وهدرسفيلد طلب مبلغا ضخما لاستعارة رمضان

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق واجه صعوبات عديدة، وذلك ردا على تذبذب نتائج المدرب الأوروجوياني في المباريات الكبيرة.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "الموسم متداخل بشكل سريع، ولاسارتي لم يحصل على وقته، كما أن اللعب في إفريقيا يحتاج خبرات في التعامل مع المنافسين والأجواء ونوعية الملاعب وغيرها من العوامل".

وأضاف "بالطبع هناك تنسيق وتعاون تام مع المدير الفني والجهاز المعاون يمده بكل التفاصيل، ولكن لاسارتي صاحب القرار والكلمة الأولى في إدارة الفريق".

وتطرق مدير الكرة بالأهلي لتقييم صفقات الفريق في الشتاء، قائلا "لم تحقق نجاحا بنسبة 100%، ولكنها قدمت إضافة مقبولة كثيرا في ظل ضغط جدول المباريات وحسابات المنافسة والصراع على النقاط والتأخر في جدول الترتيب".

وبشأن إمكانية تجديد استعارة رمضان صبحي، أكد عبد الحفيظ "بالفعل تواصلنا مع ناديه الإنجليزي وتقدمنا بعرض مالي، إلا أن إدارة هيدرسفيلد طلبت مطلبا ضخما للغاية، وبالطبع النادي الأهلي واللاعب لديهم رغبة كبيرة في الاستمرار".

وأردف "جيرالدو لاعب سريع للغاية ومهاري، ولكن في بعض الأوقات يرتبك ويتسرع وتتأثر مهاراته بالعصبية، لكن أثق أنه سيكون أفضل مع مرور الوقت، وبدايته تشبه كثيرا انطلاقة جلبرتو مع الأهلي الذي شارك على فترات في أول 6 أشهر، واحتاج لوقت من أجل اكتمال النضج والتأقلم على الأجواء".

وتابع "كما أن أرقام جيرالدو تبدو جيدة لقد سجل 3 أهداف وصنع 6 لزملائه، وفاعليته على المرمى جيدة عكس ما يبدو للكثيرين".

وواصل "كذلك حسين الشحات فهو لاعب خفيف الحركة مثل محمد بركات، لكن الشحات انضم في ظروف صعبة للغاية، يكون محسوبا على اللاعب كل لمسة وتصرف".

وأوضح مدير الكرة بالأهلي "لم يصلنا عرضا رسميا لوليد أزارو، فهو يتبقى في عقده موسمين، في بعض الأحيان يكون الاستعجال في تمديد عقد اللاعب مطلوبا وأوقات أخرى يفضل التأجيل".

وقال عبد الحفيظ "لكن في ظل الأجواء التنافسية وإصابته ثم عودته بعد مباراة بيراميدز، لم يحالفه التوفيق لفترة، إلا أنه يبقى عنصرا مهما في الفريق، لقد كان هدافا للدوري الموسم الماضي وحقق رقما قياسيا في تاريخ اللاعبين الأجانب".

وأكد في سياق متصل "مؤمن زكريا مستمر ومعنا وسينضم لفترة الإعداد للموسم الجديد، أما عمرو جمال كان على قائمة الانتظار وانضم للقائمة الأساسية، ثم أصيب بمزق في العضلة الأمامية وغاب شهرين ثم أصيب مرة أخرى وعقده مستمر عامين".

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