كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية أجل نظر دعواه ضد اتحاد الكرة فيما يخص أزمة مؤجلات الدوري الي 2 يوليو المقبل.

وقال عثمان لـFilGoal.com: "مركز التسوية والتحكيم طالب اتحاد الكرة بخطاب رسمي وموثق يؤكد فيه البيان الذي أصدره في 10 يونيو".

وأضاف "كما طالب المركز بتأكيد علي ما ذكره البيان بشأن مد القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس، وهل حدثت استجابة للأمر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

في نفس الإطار، انضم نادي الزمالك للقضية بشكل رسمي حيث حضر كل من المستشار محمود خالد وسليم فرغلي مسؤولا الشؤون القانونية الجلسة اليوم وطالبا بضم الزمالك للدعوى بالتضامن مع اتحاد الكرة كطرف في القضية، وهو أحد أسباب التأجيل حتى يوم 2 يوليو حيث أن انضمام الزمالك يستلزم مصاريف إدارية سيقوم بسدادها.

ولم يحضر أي محامي أو مسؤول عن اتحاد الكرة الجلسة.

و كان الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة صباح السبت قبل الماضي تمسك خلالها بكافة حقوقه. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا يعلن فيه تقديره للأهلي وطلبه بإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية مشددا أنها رغبة اتحاد الكرة أيضا، ولكنه أكد أن الوضع لم يكن سامحا بذلك. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك. (طالع مواعيد المباريات المتبقية في الموسم)

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