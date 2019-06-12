وكيله: تجديد إعارة رمضان ازداد تعقيدا.. والأهلي لن يقدر على ثمن الشراء

ألمح نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي إلى صعوبة موقف النادي الأهلي في التفاوض لتجديد إعارة اللاعب الشاب من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال شوقي خلال استضافته بقناة تايم سبورتس: "بدأت التشاور مع مسؤولي الأهلي منذ يومين فقط، لأن عقد رمضان صبحي ينتهي في الأول من يوليو، والنادي الإنجليزي صمم على تواجد اللاعب في إنجلترا اعتبارا من 2 يوليو".

وأضاف "فرصة استمرار رمضان مع الأهلي تكاد تكون تهبط ولا تصعد، كنت أريد أقول لفظ معدومة ولكن لن أقوله".

وأوضح "رغبة رمضان هي الاستمرار لموسم مع الأهلي ليتوج بإفريقيا، لأنه عنيد، رمضان صبحي متواجد منذ يناير وحاليا فرصته قليلة في التواجد مع الأهلي مع تبقي 10 أيام فقط على انتهاء عقده".

وألمح نادر شوقي "إدارة الأهلي شعرت أن الموضوع مضمون لكن مع تغير الإدارة في النادي الإنجليزي، وهو أمر لم يكن في الحسبان، بدأ الموضوع يزداد تعقيدا، وبدوري قد أبلغت مسؤولي الأهلي بهذه الخطوة، ويبدو أنهم لم يتوقعوا أن تصل الأمور لهذه المرحلة".

وأكد "خيار شراء رمضان صبحي بشكل نهائي صعب، المبلغ ضخم جدا، ففي الوقت الحالي يتم التعاقد مع لاعب من الإمارات بمقابل وقدره، فما بالكم بلاعب شاب بالدوري الإنجليزي؟".

واستطرد "مع احترامي الشديد، فالأهلي لن يقدر على ثمنه الشراء نهائيا، أما تجديد الإعارة يحتاج للتفاوض بطريقة ما، قبل شهرين كان التفاوض سهلا، لا أقول ذلك لأن اللاعب تلقى عرضا لأن لديه عرض من أول يوم".

وأردف "بدوري أحاول تسهيل الأمور على النادي الأهلي نجاحي من عدمه لا يعني أنني لم أقم بدوري 100%".

وأتم نادر شوقي تصريحاته "لا يمكن الجزم أن رمضان صبحي صنع الفارق بنسبة 100% لاختلاف الآراء في هذا الشأن، ولكن رأيي الشخصي أنه صنع الفارق جدا حتى على مستوى الشخصية، والجهاز الفني مقتنع به للغاية لذا يشارك في المباريات".

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي 23 مباراة خلال ستة أشهر وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

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