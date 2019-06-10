بيان رسمي – اتحاد الكرة: نقدر الأهلي ونتفهم طلبه ولكن.. و3 قرارات

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا يعلن فيه تقديره للأهلي وطلبه بإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية مشددا أنها رغبة اتحاد الكرة أيضا، ولكنه أكد أن الوضع لم يكن سامحا بذلك.

وقال بيان اتحاد الكرة: "الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسئولياته تجاه كل الاندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد علي انه أوضح كثيرا الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائيا يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019".

وأضاف "وهو ما زاد من مسئوليتنا جميعا ، خاصّة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريبا احتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل علي نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة. فضلا عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات. ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهدا كبيرا للانتهاء من بطولة الدوري علي الأقل قبل إنطلاق كأس الأمم".

ولكنه استدرك "لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة ، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الاخيرة مع كل الأندية.

لكن المؤكد ايضا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الافريقية والعربية دون مجاملة لأي نادِ ، حيث نقف علي مسافة واحدة من جميع الأندية".

وأردف "نحن نقدِر النادي الأهلي كنادِ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسئولي الأندية ونتفهم جيدا أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الامم وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الاندية وهي بالطبع مطلب كل الاندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية ، لكن رغبة النادي الأهلي والتي هي رغبتنـا بالأساس بإنهاء بطولة الدوري قبـل بدء كـأس الأمم الإفريقيـة أصبحت تصطدم بالواقع وهو ان الوقت لم يعد سامحا بذلك كما أن استكمال البطولة دون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية، وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية، والنادي الأهلي والذي نراهن دائما علي قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف ومعه كل الاندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم يقع عليهم العبء الاكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية".

3 قرارات

وأعلن اتحاد الكرة عن 3 قرارات كذلك في بيانه أولهم "فيما يتعلق بالقيد الإفريقي فأن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الإفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من 30 يونيو إلى 5 أغسطس استنادا إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الإفريقي، ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني أو ادبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الافريقية في الموسم الجديد".

وأردف "وفي ذات الوقت فأن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد (أحمد شوبير) وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانه لحقوق الجميع وملزمة لكل الاطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة".

وأتم "وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فأن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسئولة IFAB (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم) لبدء الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع علي تكاليفه وقدرة الاندية علي تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه".

وفي وقت سابق، قال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com "بشكل رسمي سيتم استئناف مباريات الدوري المتبقية بعد بطولة أمم إفريقيا قبل نهاية شهر يوليو، بعد فشل محاولات نهايته قبل البطولة".

ويتبقى في الدوري مواجهتا الزمالك أمام الجونة والإسماعيلي، ومواجهة الأهلي للمقاولون العرب، قبل أن يلتقي الثنائي الأهلي والزمالك سويا في ختام المباريات.

وأضاف مصدر اتحاد الكرة "لم تنجح جلسة محمود الخطيب رئيس النادي التي جمعته بـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الأحد، وتمسك الأهلي عن طريق الخطيب باللجوء للطرق القانونية للحفاظ على حقوقه".

وكان الخطيب قد اجتمع بالثنائي أشرف صبحي وهاني أبو ريدة في مركز التعليم المدني بالجزيرة لمناقشة أزمة الدوري.

وكشف المصدر "الأهلي تمسك عن طريق الخطيب بموقفه، وقرر التصعيد لمركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية لحفظ حقوق النادي".

وأوضح المصدر "الأهلي وافق على إقامة المباريات بدون الدوليين لكن لم تنجح تلك المبادرة أيضا بسبب رفض الزمالك بجانب ضيق الوقت لإقامة 4 مباريات في تلك الفترة القصيرة قبل انطلاق بطولة الأمم".

و كان الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة صباح السبت تمسك خلالها بكافة حقوقه. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك.

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