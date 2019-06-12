رسميا - طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 13:10

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد 2019/2020.

وعقد رئيس النادي جلسة مع طلعت يوسف بحضور حازم الرجال أمين الصندوق للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادة يوسف لفريق الكرة الموسم الجديد حيث كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولى يوسف القيادة الفنية لزعيم الثغر فى آخر مباريات الفريق فى بطولة الدورى هذا الموسم أمام نادي سموحة فقط.

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و يملك القدير طلعت يوسف سجلاً تدريبياً حافلاً و هو أحد اللاعبين البارزين فى تاريخ نادى الاتحاد السكندرى و سبق له قيادة العديد من الأندية فى الدورى الممتاز، وحقق العديد من الانجازات مع هذه الفرق ، كما قاد القدير طلعت يوسف نادى أهلى طرابلس الليبى لتحقيق إنجازاً كبير بالحصول على لقب بطولة الدورى الليبى كما قاده للوصول لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال لأول مرة بتاريخ النادى .

وسوف يحسم المدير الفنى الجديد لزعيم الثغر تشكيل الجهاز الفنى والإدارى المعاون خلال الفترة القادمة والإعلان عنه قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حسبما كشف بيان صحفي للنادي.

وأشار محمد مصيلحى إلى أنه يثق تماما في القدرات الفنية الكبيرة لطلعت يوسف مؤكدا أن "أي إنجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع ووقوفهم صفا واحد وعلى قلب رجل واحد وفي مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق".

ونجا زعيم الثغر السكندري من الهبوط خلال الموسم الجاري بانتصاره على سموحة 3-1 في الجولة الأخيرة.

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الاتحاد السكندري طلعت يوسف

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