بالفيديو - صلاح يصل لمعسكر منتخب مصر في برج العرب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 12:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - النيجر

وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول لمعسكر المنتخب الوطني ظهر الأربعاء بعد انتهاء فترة إجازته.

وحصل صلاح على إجازة عقب تتويجه مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع بداية الشهر الجاري.

انضمام لاعب المقاولون العرب السابق جاء بعد انتهاء فترة إجازته التي اتفق عليها مع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر.

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ومن المحتمل ظهور مهاجم ليفربول في التدريب المسائي للفريق على ملعب برج العرب وفقا لقرار الجهاز الفني.

الفريق سيتدرب مساء اليوم وهناك 15 دقيقة مفتوحة للإعلام بجانب مؤتمر صحفي لأجيري قبل التدريبات للحديث عن مواجهة تنزانيا.

ويلعب المنتخب المصري أولى مبارياته الودية أمام تنزانيا مساء الخميس.

ومن المنتظر أن يشارك هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين في مباراة غينيا الودية يوم الأحد.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

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