يوفيتش: اتخذت القرار الأفضل وسأعمل على الفوز بالألقاب.. وبيريز: ريال مدريد لن يستسلم أبدا

أعرب لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد عن سعادته الكبيرة بارتداء القميص الأبيض مؤكدا أنه سيحاول مساعدة النادي على تحقيق الألقاب خلال الفترة المقبلة.

لوكا يوفيتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

يوفيتش انضم إلى صفوف الملكي لمدة 6 سنوات قادما من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 60 مليون يورو حسبما أشارت تقارير.

يوفيتش رافق الرئيس فلورنتينو بيريز خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الدولي الصربي، وكشف عن طموحاته في كلمة مقتضبة.

الرئيس بيريز استهل الحديث قائلا: "بدأنا مشروعا جديدا للموسم المقبل. نعلم أننا يجب أن نعمل بجد لأن النتائج لم تكن كما توقعنا. سوف نكون جاهزين بقوة".

وأضاف "هذا النادي لن يستسلم أبدا وسنثبت ذلك. الفوز في 4 من أصل 5 بطولات دوري أبطال شيء سحري، إنجاز ضخم، فقط مع مرور الوقت سنكون قادرين على إثبات ذلك".

وأشار "لدينا الآن مسؤولية مهمة، وهي العودة إلى طريق الانتصارات، الانتصارات فقط".

وعن الصعوبات التي واجهت الصفقة "يوفيتش كان مطلوبا من قبل العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، لكنه ينتمي إلى ريال مدريد اليوم. لقد كان هذا حلمه واليوم هو هنا".

ووجه حديثه إلى صاحب الـ21 عاما "أنت بالفعل لاعبا في ريال مدريد: نادي الكؤوس الأوروبية الثلاثة عشر. شكرًا لك على اختيار هذا القميص. أردت أن تكون جزءًا من هذه الأسطورة وأنت حققت ذلك".

وواصل في الإشادة "جئتنا من نادي صديق ومن دوري متطلب للغاية. لقد سجلت 27 هدفا لكن جماهيرنا سوف تطلب منك المزيد. أمامك تحد كبير في حياتك المهنية".

وأتم "فخورون بك لأنهم كما قالوا لنا هذا هو القميص الذي كنت تستخدمه للنوم عندما كنت صغيرا".

وهنا، انتقل الحديث إلى مهاجم بنفيكا الأسبق الذي قال: "متحمس ومتأكد من أنني اتخذت القرار الأفضل، وسأعمل بجد للفوز بالألقاب مع مدريد".

واختتم كلمته القصيرة قبل التوجه إلى أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو لمداعبة الكرة "أنا أسعد رجل في العالم، سأقدم لهذا النادي كل شيء".

وكان فرانكفورت قد استعار يوفيتش من بنفيكا لمدة موسمين، قبل أن يفعّل بند الشراء مقابل 7 ملايين يورو، ويبيعه لاحقا إلى ريال مدريد.

يوفيتش هو ثالث صفقات ريال مدريد بعد التعاقد مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو، وإدين هازارد لاعب تشيلسي، بينما تبدو الصفقة الرابعة في الطريق بالتعاقد مع فيرلاند ميندي من ليون بعدما أشارت تقارير إلى اقترابه من الخضوع للفحص الطبي.

ريال مدريد أنهى الموسم المنقضي محتلا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، وودع مسابقتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا التي حمل لقبها خلال الثلاث مواسم الماضية قبل أن يكسر ليفربول احتكاره خلال الموسم المنصرم.

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