استعدادات أمم إفريقيا – ساسي ينضم للتدريبات الجماعية مع تونس.. "قد يلعب أمام كرواتيا"

انضم النجم التونسي فرجاني ساسي للتدريبات الجماعية مع منتخب بلاده اليوم الأحد استعدادا لمواجهة كرواتيا وديا.

ويلعب منتخب تونس مباراة ودية مع منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019.

ساسي الذي تعرض لكسر في الشظية خلال مشاركته مع الزمالك أمام حسنية أغادير في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، أكمل رحلته العلاجية وانضم للتدريبات الجماعية للمنتخب.

وأجرى منتخب تونس مرانه الأول في كرواتيا واستمر لمدة 60 دقيقة بمشاركة 23 لاعبا من ضمنهم فرجاني ساسي، حسبما كشف الاتحاد التونسي عبر موقعه الرسمي.

أقرا أيضا – تونس.. وجنون عصام الشوالي

وقسم آلان جيريس المدير الفني لـ تونس مجموعة اللاعبين إلى مجموعتين، مجموعة شهدت تواجد فراس شواط وأنيس البدري ووجدي كشريدة وطه ياسين الخنيسي وأيمن بن محمد وغيلان الشعلالي ونعيم السليتي ونسيم هنيد، وتم تدريبهم على انفراد صحبة المعد البدني للمنتخب.

ومجموعة أخرى بتواجد فرجاني ساسي وباقي اللاعبين وخضعت لتمارين بالكرة.

وتحدث سهيل الشملى طبيب منتخب تونس عن حالة فرجاني ساسي قائلا: "ساسي استكمل مرحلة العلاج وانضم للتدريبات الجماعية مع المنتخب".

وأضاف "حالة ساسي جيدة وإن شاء الله سيواصل التدريبات مع المجموعة".

حالة ساسي الجيدة قد تجعله يشارك لفترة زمنية محددة أمام كرواتيا، حسبما أشارت صحيفة الشروق التونسية.

فرجاني ساسي شارك في 45 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك بكل تأكيد في كأس العالم ونجح في التسجيل مرة.

آخر ظهور لساسي مع المنتخب كان في التجمع الأخير ومواجهة الجزائر وديا في شهر مارس الماضي.

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويفتتح المنتخب التونسي مشواره بمواجهة أنجولا في الـ 24 من شهر يونيو المقبل، ثم يواجه مالي ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل للعرب في إفريقيا من هنا

اقرأ أيضا:

أبو ريدة: لم نصل لاتفاق مُحدد ولا نية لإلغاء الدوري.. قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية

توجو 2010.. دماء جففها الزمن

الخطيب يجتمع بأبو ريدة ووزير الرياضة لمناقشة أزمة الدوري

رسميا – ميدو مديرا فنيا لـ المقاصة

مايكروفون إفريقيا – تعليق فرنسي بلكنة عربية.. "وخدعة الراديو الفاشلة"