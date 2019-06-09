أبو ريدة: لم نصل لاتفاق مُحدد ولا نية لإلغاء الدوري.. قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية

شدد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري على عدم وجود أي نية لإلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

جلسة هاني أبو ريدة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انتهت قبل أن يتحدث رئيس الاتحاد المصري مع الصحفيين، حول اجتماع الاتحاد.

وقال أبو ريدة: "لم نصل لاتفاق مُحدد حتى الآن والجلسة ممتدة ليوم الاثنين".

وأضاف في حضور مراسل FilGoal.com "قررنا تأجيل بيان اتحاد الكرة الخاص بإعلان القرارات النهائية. القرارات لن تكون مساء اليوم بل مساء يوم الاثنين بعد نهاية الاجتماع".

وأشار "لا نية لإلغاء الدوري كما زعم البعض. تناقشنا في كل شيء وعلمنا وجهة نظر الأهلي والزمالك".

وأتم "اتحاد الكرة سيجتمع من جديد يوم الاثنين لعرض كافة الأمور وإصدار قرارات النهائية. بعد الاجتماع سيصدر البيان النهائي".

وكان النادي الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية.

و قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الزمالك يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام الجونة، والإسماعيلي والأهلي، فيما تتبقى مباراتين للأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 68 نقطة وبمباراة أقل، وفقدان أي نقطة من قبل الزمالك تعني تتويج الأهلي رسميا.

وتبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد 12 يوما من الآن، يوم 21 يونيو الجاري.

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مصدر من الزمالك لـ في الجول: لا مجال للتفكير في حل استكمال الدوري قبل أمم إفريقيا