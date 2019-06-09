الخطيب يجتمع بأبو ريدة ووزير الرياضة لمناقشة أزمة الدوري

ينضم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى جلسة تجمع بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكشف مصدر من داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com عن عقد جلسة الآن بين وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب في مركز التعليم المدني بالجزيرة لمناقشة أزمة الدوري.

ومن المقرر أن ينضم لهما أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بعد انتهاء اجتماع الجبلاية.

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية، وأرسل خطابا لاتحاد الكرة اليوم الأحد أعلن فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

الزمالك يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام الجونة، والإسماعيلي والأهلي، فيما تتبقى مباراتين للأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 68 نقطة وبمباراة أقل، وفقدان أي نقطة من قبل الزمالك تعني تتويج الأهلي رسميا.

وتبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد 12 يوما من الآن، يوم 21 يونيو الجاري.

اقرأ أيضا

تونس.. وجنون عصام الشوالي

منتخب مصر: موعد انضمام صلاح لمعسكر أمم إفريقيا لم يتحدد

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مناقشة استئناف الدوري دون الدوليين ومحورين في اجتماع الجبلاية

ملعب الإسماعيلية.. مسرح أحلام النجوم السوداء

من أسوان والدقهلية.. ثنائي مصري في كوبا أمريكا 2019