رسميا – ميدو مديرا فنيا لـ المقاصة

الأحد، 09 يونيو 2019 - 17:37

كتب : عاطف شادي

ميدو - مصر للمقاصة - المقاصة

أتم مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة تعاقده مع أحمد حسام "ميدو" لتولي منصب المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأعتمد مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام التعاقد مع ميدو بشكل رسمي اليوم الأحد، في اجتماع بمقر الشركة وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة المقاصة مؤتمرا صحفيا صباح يوم الاثنين في التجمع الخامس وبحضور ميدو والجهاز المعاون، لإعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.

أخبار متعلقة

ميدو لـ في الجول: 48 ساعة حاسمة في مفاوضاتي مع المقاصة.. لدى عروض أخرى ولكن مصدر من المقاصة لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ميدو.. والإعلان يوم الإثنين المقاصة يكشف موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد.. ميدو أقرب المرشحين بالفيديو - ميدو مازحا: حسام حسن لامني بعدما سجلت في زامبيا

تجربة ميدو مع المقاصة ستكون الرابعة له في الدوري المصري.

ميدو تولى تدريب الزمالك على فترتين، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر.

كما قاد ميدو فريق الإسماعيلي في 2015 ولعب الدراويش تحت قيادته 9 مباريات ونحج في الفوز 5 مرات والتعادل مرة والخسارة 3 مرات.

فترة ميدو التدريبة الأطول في مصر كانت مع وادي دجلة. 392 يوما.

ولعب دجلة تحت قيادة ميدو 42 مباراة ونجح في الانتصار في 10 والتعادل 14 والخسارة 18.

وسجل لاعبو دجلة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا تحت قيادة ميدو.

وبدأ مصر للمقاصة الموسم الجاري مع طلعت يوسف، قبل أن يكمل مساعده جمال عمر المهمة في المباريات الأخيرة.

وأنهى الفريق الموسم في المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 46 نقطة.

اقرأ أيضا

تونس.. وجنون عصام الشوالي

منتخب مصر: موعد انضمام صلاح لمعسكر أمم إفريقيا لم يتحدد

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مناقشة استئناف الدوري دون الدوليين ومحورين في اجتماع الجبلاية

ملعب الإسماعيلية.. مسرح أحلام النجوم السوداء

من أسوان والدقهلية.. ثنائي مصري في كوبا أمريكا 2019

في الدوري ميدو مصر للمقاصة المقاصة

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشعباني للبنزرتي: لديك فرصة تاريخية لإثبات وطنيتك التي ذكّرتنا بها دوما 14 دقيقة | الوطن العربي
استعدادات أمم إفريقيا - بقيادة كاميني العائد.. الكاميرون تتجاوز زامبيا في إسبانيا 36 دقيقة | إفريقيا
مجموعة مصر – أوغندا تتعادل سلبيا استعدادا لكأس الأمم 38 دقيقة | إفريقيا
أبو ريدة: لم نصل لاتفاق مُحدد ولا نية لإلغاء الدوري.. قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية 55 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: رئيس الاتحاد الجزائري ينجو من اعتداءات خطيرة.. " مشهد أشبه بالأفلام الهوليودية" ساعة | الوطن العربي
توجو 2010.. دماء جففها الزمن ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 4 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس

قد ينال إعجابك