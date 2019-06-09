رسميا – ميدو مديرا فنيا لـ المقاصة

أتم مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة تعاقده مع أحمد حسام "ميدو" لتولي منصب المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأعتمد مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام التعاقد مع ميدو بشكل رسمي اليوم الأحد، في اجتماع بمقر الشركة وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة المقاصة مؤتمرا صحفيا صباح يوم الاثنين في التجمع الخامس وبحضور ميدو والجهاز المعاون، لإعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.

تجربة ميدو مع المقاصة ستكون الرابعة له في الدوري المصري.

ميدو تولى تدريب الزمالك على فترتين، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر.

كما قاد ميدو فريق الإسماعيلي في 2015 ولعب الدراويش تحت قيادته 9 مباريات ونحج في الفوز 5 مرات والتعادل مرة والخسارة 3 مرات.

فترة ميدو التدريبة الأطول في مصر كانت مع وادي دجلة. 392 يوما.

ولعب دجلة تحت قيادة ميدو 42 مباراة ونجح في الانتصار في 10 والتعادل 14 والخسارة 18.

وسجل لاعبو دجلة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا تحت قيادة ميدو.

وبدأ مصر للمقاصة الموسم الجاري مع طلعت يوسف، قبل أن يكمل مساعده جمال عمر المهمة في المباريات الأخيرة.

وأنهى الفريق الموسم في المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 46 نقطة.

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