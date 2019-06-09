الشعباني للبنزرتي: لديك فرصة تاريخية لإثبات وطنيتك التي ذكّرتنا بها دوما

وجّه معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، رسالة إلى مواطنه فوزي البنزرتي مدرب الوداد البيضاوي المغربي.

الترجي احتفل بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعد انسحاب الوداد لعدم استخدام تقنية في الفيديو، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي "كاف" إعادة المباراة. (طالع التفاصيل)

وصرّح الشعباني عبر الموقع الرسمي لناديه: "لدي رسالة أوجهها للسيد فوزي البنزرتي الذي أحبه وأقدره".

وواصل: "عندما لعبت تحت إمرته وكنت مساعدا له في جهازه الفني، اعتاد البنزرتي حث اللاعبين وتشجعيهم عن طريق تذكيرهم بأنهم يمثلون الوطن خلال المباريات التي خاضوها خارج تونس".

وأتم: "البنزرتي الآن أمام فرصة تاريخية لإثبات وطنيته والإدلاء بشهادته، لقد اتهمونا بغياب الأمن، وهو كان شاهدا على الأحداث".

الشعباني تولى تدريب الترجي في الموسم الماضي خلفا للبنزرتي بشكل مؤقت، قبل أن يبرهن على جدارته ويقود الفريق للظفر بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

وكانت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا قد شهدت أحداث جدلية، عندما ألغى الحكم هدفا للوداد في الدقيقة 59 أثناء تقدم الترجي بهدف نظيف، ليطالب أفراد الفريق المغربي بالعودة إلى تفنية الفيديو، قبل أن يكتشفوا عدم الأخذ بها خلال المباراة

ليعلن الاتحاد الإفريقي عن اجتماع طارئ للجنة التنفيذية في باريس عُقد يوم الثلاثاء الماضي، وصدر خلاله قرار تجميد تتويج الترجي, وإعادة المباراة التي لم تكتمل "لأسباب أمنية".

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