استعدادات أمم إفريقيا - بقيادة كاميني العائد.. الكاميرون تتجاوز زامبيا في إسبانيا

الأحد، 09 يونيو 2019 - 21:44

كتب : FilGoal

الكاميرون

فاز منتخب الكاميرون على نظيره الزامبي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب سيرو إسبينو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

الكاميرون تستعد للدفاع عن لقبها في كأس الأمم الإفريقية، عندما تحل ضيفة على أرض مصر في منافسات نسخة 2019 بعد أقل من أسبوعين.

بول جورج نتيب، وجويل تاجو سجلا هدفي الكاميرون، بينما سجل موسوندا هدف المباراة الوحيد لـ زامبيا.

أخبار متعلقة

توجو 2010.. دماء جففها الزمن استعدادات منافس مصر – في غياب كاسونجو.. الكونغو تفشل في هز شباك بوركينا مايكروفون إفريقيا – تعليق فرنسي بلكنة عربية.. "وخدعة الراديو الفاشلة" مصدر بـ كاف لـ في الجول: معاملاتنا المالية تحت المراجعة الدائمة.. فهمي غير مطلع على بطولة 2019

وشهدت المباراة مشاركة المخضرم كارلوس كاميني في حراسة مرمى الكاميرون كأساسي لأول مرة منذ ظهوره أمام النيجر يوم 13 نوفمبر 2015، أي منذ 1304 يوما، فترة لم تشهد أي ظهور دولي له مع الكاميرون سوى 29 دقيقة كبديل في مباراة ودية أمام الكويت قبل أكثر من عام.

منتخب الرصاصات النحاسية بطل نسخة 2012 والوصيف في مناسبتين سابقتين، لن يكون حاضرا في منافسات 2019، إذ لم يعبر مرحلة التصفيات.

أما الكاميرون التي كانت المستضيف الأصلي للبطولة قبل أن تُسحَب منها وتنتقل إلى مصر، فتسعى لعبور مجموعتها السادسة القوية.

الكاميرون تبدأ مبارياتها بمواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو في استاد الإسماعيلية، ثم تصطدم في قمة المجموعة بـ غانا يوم 29 يونيو على نفس الملعب، ودون أن تغيّر ملعبها تواجه بنين في الجولة الأخيرة يوم 2 يوليو.

اختر التشكيل المثالي التاريخي لكأس الأمم الإفريقية

اقرأ أيضا:

أبو ريدة: لم نصل لاتفاق مُحدد ولا نية لإلغاء الدوري.. قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية

توجو 2010.. دماء جففها الزمن

الخطيب يجتمع بأبو ريدة ووزير الرياضة لمناقشة أزمة الدوري

رسميا – ميدو مديرا فنيا لـ المقاصة

مايكروفون إفريقيا – تعليق فرنسي بلكنة عربية.. "وخدعة الراديو الفاشلة"

الكاميرون زامبيا استعدادات أمم إفريقيا مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشعباني للبنزرتي: لديك فرصة تاريخية لإثبات وطنيتك التي ذكّرتنا بها دوما 30 دقيقة | الوطن العربي
استعدادات أمم إفريقيا - بقيادة كاميني العائد.. الكاميرون تتجاوز زامبيا في إسبانيا 52 دقيقة | إفريقيا
مجموعة مصر – أوغندا تتعادل سلبيا استعدادا لكأس الأمم 54 دقيقة | إفريقيا
أبو ريدة: لم نصل لاتفاق مُحدد ولا نية لإلغاء الدوري.. قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية ساعة | الدوري المصري
تقرير: رئيس الاتحاد الجزائري ينجو من اعتداءات خطيرة.. " مشهد أشبه بالأفلام الهوليودية" ساعة | الوطن العربي
توجو 2010.. دماء جففها الزمن 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 4 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس

قد ينال إعجابك