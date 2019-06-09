استعدادات أمم إفريقيا - بقيادة كاميني العائد.. الكاميرون تتجاوز زامبيا في إسبانيا

فاز منتخب الكاميرون على نظيره الزامبي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب سيرو إسبينو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

الكاميرون تستعد للدفاع عن لقبها في كأس الأمم الإفريقية، عندما تحل ضيفة على أرض مصر في منافسات نسخة 2019 بعد أقل من أسبوعين.

بول جورج نتيب، وجويل تاجو سجلا هدفي الكاميرون، بينما سجل موسوندا هدف المباراة الوحيد لـ زامبيا.

وشهدت المباراة مشاركة المخضرم كارلوس كاميني في حراسة مرمى الكاميرون كأساسي لأول مرة منذ ظهوره أمام النيجر يوم 13 نوفمبر 2015، أي منذ 1304 يوما، فترة لم تشهد أي ظهور دولي له مع الكاميرون سوى 29 دقيقة كبديل في مباراة ودية أمام الكويت قبل أكثر من عام.

منتخب الرصاصات النحاسية بطل نسخة 2012 والوصيف في مناسبتين سابقتين، لن يكون حاضرا في منافسات 2019، إذ لم يعبر مرحلة التصفيات.

أما الكاميرون التي كانت المستضيف الأصلي للبطولة قبل أن تُسحَب منها وتنتقل إلى مصر، فتسعى لعبور مجموعتها السادسة القوية.

الكاميرون تبدأ مبارياتها بمواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو في استاد الإسماعيلية، ثم تصطدم في قمة المجموعة بـ غانا يوم 29 يونيو على نفس الملعب، ودون أن تغيّر ملعبها تواجه بنين في الجولة الأخيرة يوم 2 يوليو.

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