استعدادات منافس مصر – في غياب كاسونجو.. الكونغو تفشل في هز شباك بوركينا

تعادل منتخب الكونغو الديموقراطية أمام نظيره بوركينا فاسو 0-0، على ملعب ماربيّا البلدي في إسبانيا، بمواجهة ودية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

الكونغو الديموقراطية التي تتواجد مع مصر في نفس المجموعة الأولى بأمم إفريقيا، تقيم معسكرها الإعدادي في إقليم الأندلس بإسبانيا.

وفشل منتخب الكونغو في هز شباك بوركينا فاسو التي تغيب عن نهائيات 2019.

المباراة شهدت غياب كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، وجاكسون موليكا مهاجم مازيمبي، بسبب عدم نجاح اتحاد الكرة الكونغولي في استخراج تأشيرات سفرهم إلى إسبانيا.

وتفتتح الكونغو مباريات في مصر 2019 بمواجهة أوغندا يوم 22 يونيو على استاد القاهرة، قبل أن تصطدم بالمضيفة مصر يوم 26 يونيو في نفس الملعب، وأخيرا تتحول لملعب الدفاع الجوي يوم 30 يونيو لمواجهة زيمبابوي.

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