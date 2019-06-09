يرفض نادي الزمالك مجرد التفكير في إمكانية استكمال مسابقة الدوري قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن حل مطروح لإعادة محمود جنش وعمر صلاح حارسا الزمالك للفريق، لاستكمال البطولة قبل الدوري. (طالع التفاصيل)

وردا على هذا المقترح، قال مصدر من الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "لا مجال للتفكير في استكمال بطولة الدوري قبل أمم إفريقيا".

وأضاف "نحن نملك لاعبين دوليين في منتخبات مصر المختلفة، وفي منتخبات أخرى أيضا، فكيف نرضى باستعادة لاعب بعينه فقط؟".

المصدر أتبع "التزمنا بقرارات لجنة المسابقات وخضنا مباراتين بعد الكونفدرالية رغم إرهاق اللاعبين، لكننا الآن نلتزم أيضا بقرارهم السابق لاستكمال المسابقة بعد أمم إفريقيا".

الزمالك يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام الجونة، والإسماعيلي والأهلي، فيما تتبقى مباراتين للأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 68 نقطة وبمباراة أقل، وفقدان أي نقطة من قبل الزمالك تعني تتويج الأهلي رسميا.

وتبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد 12 يوما من الآن، يوم 21 يونيو الجاري.

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