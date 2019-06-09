بيان رسمي خلال ساعات يُصدر من اتحاد الكرة المصري لإعلان القرارات النهائية بخصوص أزمة مواعيد الدوري، حسبما كشف أحمد مجاهد.

وقال عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد: "اتحاد الكرة سيصدر بيانا رسميا خلال ساعات لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالاجتماع وإعلان قرارات مجلس إدارة الاتحاد".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحن نحترم بيان الأهلي ونحترم كل الأندية المصرية".

وواصل "في الوقت الحالي لا يوجد أي تغيير في موقف اتحاد الكرة. الدوري يُستكمل بعد بطولة أمم إفريقيا وينتهي قبل شهر يوليو".

وأردف "إذا وافقت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب على اللعب بدون دوليين، سينتهي الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا، واستطلعنا رأيهم".

وكشف "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يعقد اجتماعا الآن مع محمود الخطيب رئيس الأهلي بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية لمناقشة أزمة الدوري".

وأشار "بيان اتحاد الكرة سيشهد كل التفاصيل الخاصة بالاجتماع وكذلك بجلسة الخطيب مع أبو ريدة، وأيضا القرارات النهائية للاتحاد".

وكان النادي الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية.

و قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الزمالك يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام الجونة، والإسماعيلي والأهلي، فيما تتبقى مباراتين للأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 68 نقطة وبمباراة أقل، وفقدان أي نقطة من قبل الزمالك تعني تتويج الأهلي رسميا.

وتبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد 12 يوما من الآن، يوم 21 يونيو الجاري.

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