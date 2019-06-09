استعدادات أمم إفريقيا - سقوط مفاجئ لـ غانا أمام ناميبيا في مواجهة ركلات الجزاء الضائعة

الأحد، 09 يونيو 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

مانفريد ستارك

تعرضت غانا لهزيمة مفاجئة أمام ناميبيا بهدف دون رد، في مباراة ودية جمعتهما بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

مانفريد شتارك لاعب كارل زيس جينا الألماني، سجل هدف المباراة الوحيد لـ ناميبيا، ليقود بلاده لفوز معنوي مهم.

فرصة التعادل سنحت لـ غانا مرتين من علامة الجزاء، فأهدر كريستيان أتسو ركلة جزاء في الشوط الأول، وأهدر زميله مبارك واكاسو ركلة أخرى في الشوط الثاني.

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لتحقق ناميبيا فوزها الأول تاريخيا على غانا، بعد هزيمتين سابقتين.

غانا ستخوض مباراة ودية أخرى أمام جنوب إفريقيا يوم 15 يونيو المقبل، قبل أن تبدأ منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تتواجد في مجموعتها السادسة.

منتخب النجوم السوداء سيبدأ مشواره القاري بمباراة بنين على استاد الإسماعيلية يوم 25 يونيو، قبل أن تصطدم بالكاميرون في قمة المجموعة يوم 29 يونيو على نفس الملعب، وأخيرا تتحول إلى استاد السويس في الجولة الثالثة لمواجهة غينيا بيساو.

في المقابل، تتواجد ناميبيا في المجموعة الرابعة، وتخوض مباراتها الأولى أمام المغرب يوم 23 يونيو في استاد السلام، قبل أن تلعب أمام جنوب إفريقيا يوم 28 يونيو على نفس الملعب، وتختتم مباريات الدور الأول بمباراة كوت ديفوار في استاد برج العرب يوم 1 يوليو.

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