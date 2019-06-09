تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط للكرة في الأهلي مع الجهاز الفني "لتطلعات الموسم الجديد"

الأحد، 09 يونيو 2019 - 17:30

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي - محمود الخطيب - طه إسماعيل - خالد بيبو - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة طه إسماعيل وحضور محمود الخطيب رئيس النادي، اجتماعا اليوم الأحد مع الجهاز الفني لـ الأهلي.

وجاء اجتماع لجنة التخطيط مع الجهاز الفني كخطوة أولى لاطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي، والذي يقترب من الانتهاء، إلى جانب التطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليا أو في مشواره الإفريقي.

وكذلك للحديث مع الجهاز الفني عن تطلعاته للموسم الجديد "بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره"، وفقا لـ بيان النادي.

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الجلسة جاءت تمهيدية في المقام الأول وشرح خطوط عريضة لخطة العمل "لاستثمار الوقت وفي نفس السياق أن الموسم لم ينته حتى الآن، ولكن لإتاحة الفرصة لقراءة كافة الأمور الخاصة بالتجهيزات الفنية والإدارية من جانب لجنة التخطيط".

ومن المنتظر أن تستكمل لجنة التخطيط اجتماعاتها مع الجهاز الفني لـ الفريق بقيادة مارتين لاسارتي خلال الفترة المقبلة، لإعداد تصور كامل من كافة الجوانب وتحديد مكان وموعد فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقرر محمود الخطيب في وقت سابق تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم في النادي.

لجنة التخطيط لقطاع الكرة ستكون برئاسة طه إسماعيل، وتضم في عضويتها الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

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