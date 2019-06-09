رئيس الزمالك في اتحاد الكرة: نرفض استكمال الدوري دون دوليين

وصل رئيس نادي الزمالك إلى اتحاد الكرة للنقاش مع مجلس إدارة الاتحاد حول استكمال الدوري دون الدوليين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد دعا رئيس الزمالك للحضور لاستطلاع رأيه في هذا المقترح.

وأكد رئيس الزمالك رفضه التام لاستكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين خلال الفترة الحالية، في تصريحات للصحفيين.

وأوضح "الزمالك ملتزم بجدول بطولة الدوري الذي تم وضعه من جانب لجنة المسابقات، وخوض مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية".

وأشار إلى أن "الزمالك من المستحيل أن يلعب أي مباراة بدون اللاعبين الدوليين بسبب تواجد عدد كبير من لاعبيه في المنتخبات المختلفة".

4 مباريات فقط متبقية على نهاية البطولة، لتحديد بطل المسابقة وهوية الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رسميا.

وقبل انطلاق اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة أزمة استكمال الدوري، فثمة حل مطروح لاستكمال المسابقة قبل أمم إفريقيا.

الحل المقترح

قال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "نناقش خلال الاجتماع أحد الحلين. إما أن يتدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مستغلا علاقاته في الاتحاد الإفريقي لتأخير موعد القيد الإفريقي، أو أن نستكمل المسابقة قبل البطولة".

وأضاف "نعم أبو ريدة بمقدوره استغلال علاقاته في استثناء مصر وتأخير مواعيد القيد".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة إذا استقر على استكمال المسابقة قبل أمم إفريقيا، فسيعرض على الزمالك إعادة محمود عبد الرحيم (جنش)، من المنتخب الأول، وعمر صلاح من المنتخب الأوليمبي، على أن يستكمل الفريق الأبيض مبارياته المتبقية في الدوري".

موقف المنتخب

توجه FilGoal.com بالسؤال إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، وماذا عن موقفهم إذا عٌرض عليهم فكرة التخلي عن جنش للزمالك.

وعن ذلك قال مصدر من الجهاز الفني لـFilGoal.com: "هذا الأمر لم يُعرض علينا حتى الآن، ولكن في حالة تم عرض الأمر علينا، سنعرضه على خافيير أجيري أولا وهو من سيقرر".

الزمالك يملك أربع لاعبين في قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، هم محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش"، وطارق حامد، بالإضافة للاعبين في معسكر المنتخب الأوليمبي، هما عمر صلاح ومحمد عبد السلام، بجانب خالد بوطيب مع منتخب المغرب وفرجاني ساسي مع منتخب تونس.

موقف الزمالك

مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك قال لـFilGoal.com: "هذا الأمر لم يعرض علينا، ونحن في إجازة منذ عدة أيام".

وأضاف "مستمرون في تطبيق برنامجنا الذي وضع منذ فترة، ولا أعتقد أن أمر كهذا قد يعرض علينا من الأساس لأنه ليس منطقيا".

وأتم "في النهاية إذا عرض الأمر فسيكون القرار متروكا لمجلس الإدارة".

الزمالك يتبقى له ثلاث في بطولة الدوري أمام الجونة، والإسماعيلي والأهلي، فيما تتبقى مباراتين للأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 68 نقطة وبمباراة أقل، وفقدان أي نقطة من قبل الزمالك تعني تتويج الأهلي رسميا.

وتبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد 12 يوما من الآن، يوم 21 يونيو الجاري.

ماذا لو لعب الزمالك دون الدوليين.. اختر التشكيل المثالي؟

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