كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة عن 3 محاور يناقشها اجتماع الجبلاية اليوم الأحد، في الثالثة ظهرا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "المحور الأول على طاولة الاتحاد هو مناقشة استئناف الدوري دون اللاعبين الدوليين، وإقامة المباريات الـ4 المتبقية في الدوري خلال الشهر الجاري دون انتظار ما بعد كأس الأمم".

وأضاف "هذا الاقتراح يأتي ليتفرغ الجميع لكأس مصر والتحضير للموسم المقبل. عدد كبير من أعضاء الاتحاد يؤيد هذا الاقتراح".

أرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة صباح السبت تمسك خلالها بكافة حقوقه. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك.

وأكمل المصدر "أما الاقتراح الثاني، فهو مناقشة المشاركة القارية".

وأضاف "هناك من تقدم باقتراح أن تكون المشاركة في النسخ الجديدة طبقا للمشاركة في الموسم الماضي، بحيث يشارك الأهلي والإسماعيلي في دوري الابطال والزمالك والمصري في الكونفدرالية".

وكشف "ولكنه مقترح لا يلقى قبولا كبيرا".

وأردف "المقترح الآخر يتضمن أن يتم اختيار الأهلي والزمالك لدوري الابطال وبيراميدز والمصري للكونفدرالية رغم فارق النقاط بين بيراميدز والزمالك حيث أنه المقترح الأفضل.. وبيراميدز لا يمانع المشاركة في الكونفدرالية".

أما المحور الثالث للاجتماع، فهو "مناقشة أزمة جهاد جريشة وإيقافه من قبل الكاف، كما سيتم مناقشة الظلم الواقع على الحكم محمود البنا واستبعاده من البطولة رغم أحقيته بالتواجد في كأس الأمم، لحساب إبراهيم نور الدين".

وأتم "الاجتماع سيؤكد أن استبعاد البنا ظالم بحجة إصابته رغم أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لم يحضر اختبار الحكام في المغرب ومع ذلك تم اختياره بقائمة حكام البطولة".

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