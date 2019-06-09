خاص مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مناقشة استئناف الدوري دون الدوليين.. ومحورين لاجتماع الجبلاية

الأحد، 09 يونيو 2019 - 10:39

كتب : عاطف شادي

كهربا - سعد سمير - الزمالك - الأهلي

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة عن 3 محاور يناقشها اجتماع الجبلاية اليوم الأحد، في الثالثة ظهرا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "المحور الأول على طاولة الاتحاد هو مناقشة استئناف الدوري دون اللاعبين الدوليين، وإقامة المباريات الـ4 المتبقية في الدوري خلال الشهر الجاري دون انتظار ما بعد كأس الأمم".

وأضاف "هذا الاقتراح يأتي ليتفرغ الجميع لكأس مصر والتحضير للموسم المقبل. عدد كبير من أعضاء الاتحاد يؤيد هذا الاقتراح".

أخبار متعلقة

المتحدث باسم الأهلي: لن ننسحب.. 10 أندية طلبت تضامنا لإلغاء الدوري وسؤال عن الزمالك عبد الفتاح لـ في الجول: استكمال الدوري بقوانين كرة القدم القديمة تقارير: الجزائر مرشحة لاستضافة إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وحكم أوروبي يدير اللقاء

أرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة صباح السبت تمسك خلالها بكافة حقوقه. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك.

وأكمل المصدر "أما الاقتراح الثاني، فهو مناقشة المشاركة القارية".

وأضاف "هناك من تقدم باقتراح أن تكون المشاركة في النسخ الجديدة طبقا للمشاركة في الموسم الماضي، بحيث يشارك الأهلي والإسماعيلي في دوري الابطال والزمالك والمصري في الكونفدرالية".

وكشف "ولكنه مقترح لا يلقى قبولا كبيرا".

وأردف "المقترح الآخر يتضمن أن يتم اختيار الأهلي والزمالك لدوري الابطال وبيراميدز والمصري للكونفدرالية رغم فارق النقاط بين بيراميدز والزمالك حيث أنه المقترح الأفضل.. وبيراميدز لا يمانع المشاركة في الكونفدرالية".

أما المحور الثالث للاجتماع، فهو "مناقشة أزمة جهاد جريشة وإيقافه من قبل الكاف، كما سيتم مناقشة الظلم الواقع على الحكم محمود البنا واستبعاده من البطولة رغم أحقيته بالتواجد في كأس الأمم، لحساب إبراهيم نور الدين".

وأتم "الاجتماع سيؤكد أن استبعاد البنا ظالم بحجة إصابته رغم أن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لم يحضر اختبار الحكام في المغرب ومع ذلك تم اختياره بقائمة حكام البطولة".

طالع أيضا

مصدر في اتحاد الكرة يوضح موقفه من بيان الأهلي

نيمار يغيب شهرا بسبب الإصابة

الأهلي يرفع لفيفا والمحكمة الرياضية شكواه ضد اتحاد الكرة

زيمبابوي تتعادل مع نيجيريا استعدادا لمصر

مايكروفون إفريقيا - برافو يا ثاااااااابت

30 ألفا يحضرون مباراة مصر وتنزانيا

في الدوري الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

إيتو.. ملك القارة الذي فقده ريال مدريد 19 دقيقة | مصر 2019
قوائم أمم إفريقيا - نيجيريا تعلن قائمتها النهائية بدون أجايي وإيهيناتشو ساعة | مصر 2019
الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بقرارات اجتماع مجلس الإدارة رسميا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – مستشار الأهلي القانوني يشكو اتحاد الكرة أمام لجنة التظلمات ساعة | الدوري المصري
تقرير - يونايتد يرغب في استعارة بيل من ريال مدريد.. ويرفض ضمه نهائيا ساعة | أوروبا
تونس.. وجنون عصام الشوالي ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 4 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس

قد ينال إعجابك