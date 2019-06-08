استعدادات أمم إفريقيا - زيمبابوي تتأهب لمصر بتعادل مُرض أمام نيجيريا

صمد منتخب زيمبابوي أمام نيجيريا القوية يوم السبت في مباراة ودية إعدادية لكأس إفريقيا 2019 استضافتها الأخيرة وعجزت عن اختراق دفاع المحاربين لتتعادل بدون أهداف.

وخاض المنتخبان المباراة بالتشكيلة الأساسية في إطار استعداداتهما للمشاركة في البطول القارية التي تنطلق في 21 يونيو بمصر.

وقاد جون أوبي ميكيل، العائد بعد غياب منذ كأس العالم 2018، فريق نيجيريا بينما تسلحت زيمبابوي بنجميها خاما بيليات ونوليدج موسونا.

وتسيد فريق النسور الخضراء المباراة لكن رفاق بيليات دافعوا جيدا وحاولوا مباغتة منافسهم بهجمات مرتدة.

وتلعب نيجيريا آخر مبارياتها الإعدادية للبطولة في 16 يونيو أمام السنغال، بينما كانت مباراة السبت آخر تجربة لزيمبابوي قبل التوجه إلى مصر استعدادا للبطولة.

وتواجه زيمبابوي منتخب مصر في افتتاح كأس إفريقيا في 21 يونيو ثم تلعب ضد أوغندا ثم الكونغو الديموقراطية.

بينما تلعب نيجيريا في المجموعة الثانية ضد غينيا وبوروندي ومدغشقر.

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