نور الدين وأمين عمر ضمن قائمة من 26 حكما في كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة نهائية من 26 حكما للساحة في بطولة كأس أمم إفريقيا، الشهر الجاري في مصر.

ويعوض إبراهيم نور الدين، الموقوف من قبل الكاف جهاد جريشة، بعد أن جاء اسم جريشة في القائمة الأولية.

وكذلك، شهدت القائمة ظهور اسم أمين عمر.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

مصطفى غربال من الجزائر

هيلدير مارتينس دي كارفاليو من أنجولا

باسيفيك ندابويهاوينيمانا من بوروندي

جوشوا بوندي من بوتسوانا

أمين عمر من مصر

إبراهيم نور الدين من مصر

أليوم أليوم من الكاميرون

باملاك تيسيما من أثيوبيا

باكاري جاساما من جامبيا

بيتر واويرو من كينيا

أندوفيتا راكوتوجوانا من مدغشقر

مامادو كيتا من مالي

بيدا داهان من موريتاينيا

أحمد امتهاز هييرالال من موريشيوس

رضوان جيد من المغرب

نور الدين الجعفري من المغرب

جاك ندالا نجامبو من الكونغو الديمقراطية

لويس هاكيزيمانا من رواندا

ماجيتي نداي من السنغال

عيسي سي من السنغال

بيرنارد كاميل من سيشيل

فيكتور جوميز من جنوب إفريقيا

الصادق السلمي من تونس

يوسف السرايري من تونس

هيثم قيراط من تونس

جاني سيكازوي من زامبيا

أما بالنسبة للحكام المساعدين، فمن المصريين تضم تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه.

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